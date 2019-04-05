Karşıyaka'da Battal'ın sözleşmesi feshedildi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son maçında Bergama Belediyespor'a evinde 2-0 yenilerek bitime 5 hafta kala Play-Off şansını mucizelere bırakan Karşıyaka'da Battal Demirbilek'in sözleşmesi feshedildi.

05 Nisan 2019, Cuma 12:36
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Karşıyaka'da Battal'ın sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik kadromuzun bilgisi dahilinde, yönetim kurulumuzun kararı ile profesyonel futbolcumuz Battal Demirbilek'in sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir. Altyapı takımlarımız da dahil olmak üzere kulübümüze uzun yıllar boyunca hizmet etmiş Battal Demirbilek'e bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, futbolculuk kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bu sezon 3'üncü Lig'de 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 26 yaşındaki forvet oyuncusu 1 kez fileleri sarstı.

DHA

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