İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon sözleşmesi feshedildikten sonra bu sezon devre arasında affedilerek takıma dönen Battal Demirbilek'in forma hasreti sona eriyor. Yeşil-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun lisansı çıkarıldı. Son olarak 10 Mart 2019'da Osmaniyespor deplasmanında forma giyen Battal'ın pazar günü iç sahada oynanacak Erbaaspor maçında kadroda yer alacağı öğrenildi. Teknik Direktör Soner Tolungüç'ün şans vermesi halinde Battal, 330 gün sonra yeşil sahaya adım atacak.