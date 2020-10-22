Karşıyaka’da Battal Demirbilek şov

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Bergama Belediyespor’u 3-0 yenerek tam not aldı.

Karşıyaka’da bu sezon yedek kulübesine mahkum kalan Battal Demirbilek, kupadaki Bergama Belediyespor maçında adeta şov yaptı. Kaptanlık pazı bandıyla sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu maçın 38’inci saniyesinde rakip fileleri sarsarken, ikinci yarıda Özkan ve Batuhan’a iki asist yaparak 3-0’lık zaferin mimarı oldu.