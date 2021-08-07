TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak lige iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Karşıyaka'da ayrılıklara yenileri eklendi. İlk etapta forvet Hakan Kuş ve sağ bek Anıl Çıracı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılarda, dün veda mesajı yayınlayan stoper Cihan Ethemoğlu'nun ardından ön libero Arif Cılak, sağ kanat Mustafa Değirmenci, orta saha oyuncusu Oğuz Erk, sol kanat Görkem Ali Kınay ve ön libero Kerem Dönertaş'tan kulüp bulmaları istendi. Yeşil-kırmızılı takımdan ayrılan futbolcu sayısı böylelikle 8'e yükseldi.

Kulübe veda eden Arif, "Taraftarı ve profesyonel futbolcusu olduğum, ailem olarak gördüğüm Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım, omuz omuza mücadele verdiğim tüm futbolcu kardeşlerime, hocalarıma kulüp çalışanlarına, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkürler" dedi.

Mustafa ise yaptığı açıklamada, "Altyapısından yetiştiğim formasını giymekten gurur duyduğum, görev verilen süre boyunca her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunuyorum. Bana desteklerini hep gösteren büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

DHA