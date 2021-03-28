İlk 11'in önemli isimlerinden olan sağ bek Anıl, son olarak 11 Şubat'ta Gölcükspor maçında oynayıp sakatlandı. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcu 7 haftadır formasına hasret kaldı.

Devre arasında takıma dönüp ilk 11'e monte olan Özgür, 3 Mart'taki Çatalcaspor sınavında arka adalesinde sakatlık yaşadı. Genç sol bek son 3 maçı kaçırdı. Batman Petrolspor mücadelesi öncesi iyileşen ikili takımla antrenmanlara yeniden başlarken yeşil-kırmızılılarda uzun süre sonra sezonu kapatan Burak ve cezalı Fatih dışında eksik kalmadı. İkilinin iyileşmesiyle defansın sağı ve solunda alternatifler çoğaldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)