Kaf-Kaf'ın Rıza Tuyuran, Muharrem Gürbüz, Muharrem Dirik, Yüksel Can, Berkay Yönter, Ülken Durak, Kahraman Toruntay gibi isimlerden oluşan efsane kadrosu ile dönemin kulüp başkanı İbrahim Koç, yöneticiler Mevlan Düzyatan ve Ateş Özerk, 35 yıl sonra bir araya geldi.

Karşıyaka'nın efsaneleri yıllar sonraki buluşmada ilk olarak yıkılarak atıl kalan, yeniden yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka İlçe Stadı'nı ziyaret etti. O dönemde antrenmanlarını şimdi yabani otlar kaplayan stat arazisinde yapan yeşil-kırmızılılar, anıları yad ederken, Karşıyaka'nın yeni stadına bir an önce kavuşması için mesaj verdi. Stat ziyaretinin ardından yemekte bir araya gelen eski efsane futbolcular ile yöneticilere taraftarlar ile Mevlan Düzyatan'ın oğlu ünlü aktör Engin Altan Düzyatan da eşlik etti.

TEKNE TURU MORALİ

Ligde yeni sezon için gün sayan Karşıyaka'da teknik heyet ve futbolcular, Foça'da tekne turuna çıkarak stres attı. Gün boyunca denize girip güneşlenen Karşıyakalılar, yeşil sahalardaki yeteneklerinin ardından denize atlayıp göbek atmaktaki hünerlerini de sergileyip eğlendi. Karşıyaka, yarın Akhisar'daki özel maçta Akhisarspor'la rakip olacak.

DHA