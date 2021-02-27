Yeşil-kırmızılılarda son 2 maçta forma giyemeyen 3 isimden Anıl, menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat olacak. Tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Doğukan'ın arka adale, Harun'un da bileğindeki sakatlıkların devam ettiği açıklandı. Onur'un kadro dışı kaldığı Karşıyaka, kötü günleri unutup 3 Mart Çarşamba günü Play-Off yarışındaki direkt rakiplerden Çatalcaspor'la oynayacağı maçı kazanarak yeniden çıkış yapmayı planlıyor.

KSK TOKEN İÇİN KAMPANYA

Özel bir kripto para birimleri platformuyla iş birliği yapıp firma bünyesinde piyasaya çıkardığı "blockchain" olan KSK Token'ın ikinci arz dönemini sürdüren Karşıyaka, yurt dışında yaşayan taraftarlarla kampanya yaptı. Firma tarafından ilk etapta 10 milyon adet, ikinci etapta ise tanesi 0.40 kuruştan 15 milyon adet token piyasaya sürülürken, kulübün girişimleriyle yurt dışında yaşayan Karşıyakalılar sosyal medyada birbirlerine uygulamayı indirip KSK Token alma çağrısında bulundu. Taraftarların çağrılarında bir kişinin, "Turgay Büyükkarcı gibi başkanımız varken bayrağı Antarktika'ya dikeriz" mesajına Büyükarcı, kişisel Twitter hesabından, "Sizler gibi taraftarımız varken biz bayrağı Jüpiter'e dikeriz" diye yanıt verirken, bir taraftar ise konuşmaya, "Başkanım stat için tuğla koyamadık Jüpiter'e bayrak diyorsunuz" yanıtıyla katıldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)