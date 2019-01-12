Karşıyaka'da ilk 11'in 3 banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu. Çeşme kampında yapılan son antrenmanda stoper Metin, ön libero Mustafa Aşan ve santrfor Hakan Kuş sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan Hakan ve adalesinde ödem olan Mustafa'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kasık fıtığı olan Metin'in durumu takip edilecek. Dinlendirilecek 3 futbolcunun Van maçında sahada olmaları bekleniyor. Karşıyaka, ikinci yarı maratonu öncesi son provayı yarın saat 13.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde Bucaspor'la oynayacağı hazırlık maçında yapacak. Metin, Mustafa ve Hakan'ın karşılaşmada riske edilmeyeceği öğrenildi.