Transfer yasağıyla 4 yıldır altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda Battal, Metin, Fatih, Mustafa Değirmenci ve Mustafa Aşan'ın kulüpte görmediği kalmadı.

Yeşil-kırmızılıların 13 sezon mücadele ettiği 1'inci Lig'den düştüğü 2015-2016'nın son haftalarda takımda forma giyen altyapı patentli isimler Battal, Metin, Fatih, Mustafa Değirmenci ile transferle gelen Mustafa Aşan, 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'den düşen kadroda da yer aldı. Bu futbolcular Karşıyaka'da 3 farklı ligde forma giydi. Geçen sezon yine aynı kadroyla 3'üncü Lig'de Play-Off oynayıp yarı finalde Vanspor'a elenen Karşıyaka, bu kez Play-Off'ta 2'nci Lig'e dönmeye çalışacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)