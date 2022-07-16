Daha önce İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay'ı alan Kaf-Kaf, geçen sezon Çorum FK'dan kiraladığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferlerini bitirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında yeşil-kırmızılılarda 14 maçta görev yapıp 1 gol atan 23 yaşındaki Kerem'in bonservisi alınıp 3 yıllık sözleşme imzalandı. Altınordu'nun geçen sezon pilot takımı Niğde Anadolu FK'da oynattığı 21 yaşındaki file bekçisi Enes de 3 yıllığına Karşıyakalı oldu. Sezon öncesi kalecilerinden Evra Saner ve Efe'yle yollarını ayıran Karşıyaka, geçen sezon başında alınıp fazla forma şansı bulamayan Sefer Kanıtemiz'in de sözleşmesini feshetti. Yaş kontenjanına da takılıp yeni sezon öncesi A takımın antrenman kadrosuna dahil edilmeyerek özel çalışma programı belirlenen orta saha Sefer, sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.

DHA