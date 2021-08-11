Borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından transfer yasağını açmak için muvafakatname almaya uğraşan Kaf-Kaf, eski oyuncularından Yenal Tuncer, Baki Mrecimek, Recep Öztürk, Sjoerd Ars ve Veli Torun'la anlaştı. Futbolu bırakan Baki, Recep ve Hollandalı Ars, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen alacaklarının yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yeşil kırmızılı kulübe tek transfer dönemliğine muvafakatname vermeyi kabul etti.

Yenal ve Veli, kesinleşmiş alacaklarının yüzde 50'sini almak koşuluyla alacak dosyalarını tamamen kapatmaya ikna oldu. Bu oyuncuların muvafakatname imzalarını tamamlamaya çalışan Karşıyaka, borç dosyasını kapatmak için alacaklarının tamamını talep eden 13 eski futbolcusunu ise ikna etmeye çalışıyor. Futbol Federasyonu, daha önce 1 Eylül'de bitmesi kararlaştırılan yaz transfer dönemini 8 Eylül'e kadar uzattırken Kaf-Kaf, 5 Eylül'de start alacak yeni sezon öncesi bu futbolcuları ikna ederek veya alacaklarını bir formülle ödeyerek yeni takviyelerini lige yetiştirmek istiyor. Geçen sezondan beri toplam 12 futbolcunun ayrıldığı Karşıyaka, yasağı kaldırınca kale, defans, orta saha, forvet her bölgeye takviye yaparak alternatifli bir kadro oluşturmayı planlıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)