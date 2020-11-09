Karşıyaka zorlu periyoda çıkacak

Grupta 15 Kasım Pazar günü 11 puanla altıncı sıradaki Çarşambaspor'a konuk olacak 17 puanlı Kaf-Kaf, ardından 19 Kasım Perşembe şu an kendisiyle aynı puandaki Somaspor'u konuk edecek.

Soma randevusunun ardından bay takım olacağı için 13 gün maça çıkmayacak İzmir temsilcisi, 2 Aralık'ta yine grubun iddialı takımlarından Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak.

Karşıyaka, 10 Aralık'ta şu an zirveyi paylaştığı İçel İdmanyurdu'yla iç sahada, 20 Aralık'ta ise Play-Off yarışındaki Şile Yıldızspor'la deplasmanda oynayacak. Ertelenen Arhavispor maçının tarihi ise henüz belirlenmedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)