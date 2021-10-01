Karşıyaka zorlansa da turladı

Yaşadığı mali ve idari krizler ile transfer yasağı nedeniyle sahaya altyapı oyuncularıyla çıkıp ligde gruptaki ilk 3 maçını farklı kaybederek dibe demir atan Karabükspor karşısında rotasyon yapan Kaf-Kaf, Erdoğan, Cenk, Sefer, Batuhan Demirel, Caner, Fatih gibi isimleri saha sürdü.

Yeni transferlerden Alperen ve Oğulcan da ikinci yarıda şans bulup yeşil-kırmızılı formayı ilk kez kupada giydi. Yeni transferlerinden Abdülkadir'in penaltı golüyle öne geçtiği sınavda yine penaltıdan kalesinde gördüğü golle zorlanıp normal süreyi 1-1 berabere tamamlayan Karşıyaka, yenilerinden Okan'ın 101 ve 118'inci dakikadaki golleriyle mücadeleyi penaltılara taşımadan bitirdi. Menemenspor'dan kiralanan santrfor Okan, Karşıyaka'da ilk gollerini kupada atıp siftah yaparken turu getiren isim de oldu. Karabük'ten dönmeyip Safranbolu'da kamp yapacak İzmir temsilcisi, rakibine pazar günü de ligde sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak.

DHA