Karşıyaka zirve peşinde

Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında maç yine seyircisiz oynanacak. Grupta Kaf-Kaf ilk haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Elazığ ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Son 2 yıldır Play-Off'ta ıskaladığı 2'nci Lig'e dönüş hedefine bu sezon direkt şampiyon olarak ulaşmak isteyen Karşıyaka'da ligin ilk haftalarında alınan puanların zirve yarışında çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, yine kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.

KARŞIYAKA

Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Onur, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş

İZMİR, (DHA)



