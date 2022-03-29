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Karşıyaka yenilgiyi unuttu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca amatör kümeye düşme tehlikesi yaşadıktan sonra son haftalarda düze çıkan Karşıyaka, son 9 maçta yalnız 1 yenilgi aldı. Bu periyotta yalnız Ordruspor 1967'ye uzatma anlarında yediği tek golle 1-0 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

29 Mart 2022, Salı 13:43 Son Güncelleme:
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Karşıyaka yenilgiyi unuttu

Son 4 maçı üst üste 3 galibiyetin ardından Çankaya FK beraberliğiyle geçen İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnız 1 gol görerek ağları 12 kez sarstı. Kaf-Kaf, grupta kazanamasa da kaybetmeyip sezon boyunca 28 maçta toplam 13 beraberlikle en çok berabere kalan takım oldu. Karşıyaka, grubunda bu hafta pazar günü Modafen deplasmanına çıkacak.

DHA

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