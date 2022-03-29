Karşıyaka yenilgiyi unuttu

Son 4 maçı üst üste 3 galibiyetin ardından Çankaya FK beraberliğiyle geçen İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnız 1 gol görerek ağları 12 kez sarstı. Kaf-Kaf, grupta kazanamasa da kaybetmeyip sezon boyunca 28 maçta toplam 13 beraberlikle en çok berabere kalan takım oldu. Karşıyaka, grubunda bu hafta pazar günü Modafen deplasmanına çıkacak.

DHA