Karşıyaka yenilgiyi önemsemedi

İZMİR, (DHA)

Afyon kampındaki ikinci hazırlık maçında 3. Lig'in yeni ekibi Somaspor'a 3-2 yenilen Karşıyaka'da Teknik Direktör Mesut Toros, skoru önemsemediğini dile getirdi. Rakibi karşısında 3-0 geriden gelip, penaltıdan Arif ve Barış'la 2 gol bulmasına rağmen maçı kaybeden yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Toros, "Tüm oyuncularıma şans veriyorum. Bazı futbolcuları farklı bölgelerde deniyorum. Asıl bizim için önemli olan lig maratonu. Hazırlık maçları sayesinde eksiklerimizi görüyoruz. Genel anlamda takımımdan memnunum. Altyapıdan gelen gençlerimizi yeni transferler olarak görüyorum. Takımda rekabet üst seviyede. Asla pes etmeyen bir Karşıyaka izleteceğiz" dedi. Kaf-Kaf, yarın üçüncü hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Yozgatspor'la karşılaşacak.