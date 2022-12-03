Karşıyaka - Yeni Mersin İdmanyurdu maç sonucu: 0-0

Karşıyaka'da hafta içinde istifa eden Erman Güraçar'ın yeni teknik direktörlük görevine gelen Selahaddin Dinçel, takımıyla ilk sınavına çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla devrenin son 2 haftası öncesi 27 puanla rakibinin 8 puan gerisinde kalırken, Mersin İdmanyurdu puanını 35 yaptı.

14'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında sol çaprazdan ceza sahasına girip sıfıra inen Fatih Taşdelen'in kaleye paralel şutu kaleci Sertaç'ın müdahalesiyle üst direği sıyırıp oyun alanına döndü.

45'inci dakikada Mersinli Christofer Gürkan'ın ceza sahası sol çaprazından şutu auta çıktı.

47'nci dakikada gole yaklaşan taraf konuk ekip oldu. Christofer Gürkan'ın kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü.

54'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren ev sahibinden Emre Gemici'nin şutu üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Mersin atağında Umut'un ortasını Abuzer Gaffar kafayla indirdi, Erdem Onur'un gelişine volesini kaleci Yusuf çıkardı.

Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

TARAFTARLAR DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ SERGİLEDİ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya konuk Mersinli taraftarlar belediyelerin desteğiyle 8 otobüsle geldi. Mersinliler 500 kişilik deplasman tribününü doldurdu. Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta yine İzmir'de oynanıp tribün terörü yüzünden yarıda kalan Göztepe -Altay derbisinin ardından yapılan maçta taraftarlar dostluk görüntüleri sergiledi. Taraftarlar iki takımı maç öncesi el ele tribünlere çağırıp alkışladı. Karşıyaka taraftarları Mersinli futbolculara çiçek verirken, konuk oyuncular çiçekleri stattaki kadın taraftarlara dağıttı. Tribünler bu esnada, "Futbolda şiddet istemiyoruz" diye tezahürat yaptı. Mersinli taraftarlar 90 dakika sonrası da Karşıyaka tezahüratları yaptı.

DHA