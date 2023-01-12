Karşıyaka yeni başlangıç yapacak
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 4 maçında galibiyete hasret kalınca şampiyonluk yarışında lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisine düşerek umutlarını azaltan Karşıyaka, cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında grubun formda takımı Nevşehir Belediyespor önünde yeni bir başlangıç yapmak istiyor
Ara transfer döneminde kadrosunu kanat oyuncuları Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ile stoper Ahmet Batuhan Akyüz ile takviye edip forvet arkası transferi için temaslarını sürdüren Karşıyaka, yeni oyuncularıyla lig yarışında beyaz sayfa açmak istiyor. Karşıyaka'nın ikinci yarının ilk haftasındaki rakibi Nevşehir Belediyespor, grupta 9 maçtır mağlup olmadı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in de sezon başında 6 hafta çalıştırdığı Nevşehir, son 9 maçlık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta İzmir ekibi 29 puanla Play-Off hattında beşinci sırada yer alırken, Nevşehir ise 27 puanla yedinci basamakta bulunuyor.
DHA