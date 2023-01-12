Karşıyaka yeni başlangıç yapacak

Ara transfer döneminde kadrosunu kanat oyuncuları Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ile stoper Ahmet Batuhan Akyüz ile takviye edip forvet arkası transferi için temaslarını sürdüren Karşıyaka, yeni oyuncularıyla lig yarışında beyaz sayfa açmak istiyor. Karşıyaka'nın ikinci yarının ilk haftasındaki rakibi Nevşehir Belediyespor, grupta 9 maçtır mağlup olmadı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in de sezon başında 6 hafta çalıştırdığı Nevşehir, son 9 maçlık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta İzmir ekibi 29 puanla Play-Off hattında beşinci sırada yer alırken, Nevşehir ise 27 puanla yedinci basamakta bulunuyor.

DHA