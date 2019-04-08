Karşıyaka yarışı bırakmıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla 5 maçı gol yemeden 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra önce Pazarspor, ardından evinde amatöre düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor'a yenilip taraftarını şaşırtan Karşıyaka, Çatalcaspor'u deplasmanda mağlup ederek Play-Off yarışını bırakmadı.

Play-Off hattındaki güçlü rakibini 2-0 gibi net bir skorla yenerek camianın gönlünü alan, yarışta erken havlu atmayacağını kanıtlayan Kaf-Kaf, sezonun son 4 haftasına 43 puanla 7'nci sırada, ilk 5'in 3 puan gerisinde girdi. Kalan haftalarda sıralamada alt sıralarında bulunan rakipleri Yeni Orduspor, Adıyaman 1954 (D), Sultanbeyli Belediyespor ve Elaziz Belediyespor'la (D) oynayacak Karşıyaka, düşme hattında en alt sıradan gelip yakaladığı çıkışı Play-Off'la taçlandırmaya çalışacak.

Karşıyaka'da maaşlar ve primler konusunda sezon başından bu yana hassas davranıp şok Bergama mağlubiyeti sonrası takıma ilk kez 2'şer bin TL ceza kesen futbol şube yönetimi, Çatalca deplasmanındaki telafi galibiyetini de ödülsüz bırakmadı. Galibiyetin 2'şer bin TL'lik primleri maçın hemen ertesi sabahı takıma ödendi. İzmr ekibi'nde 6 Mart'taki Kızılcabölükspor maçında göğsüne darbe alıp akciğerinde sönme meydana gelen 20 yaşındaki Özgür, Çatalcaspor'un kilidini açarak ilk 11'e 1 ay sonra golle döndü. Takımın en skoreri Hakan, galibiyeti sigortalayan golü atarak bu sezon 9 gole ulaştı. Bergama maçında kadroya giremeyen Doğukan, Hakan'ın golüne asist yaptı. Yeşil-kırmızılılarda hastalığı nedeniyle hastanede serum tedavisi gören Harun ise kadroya alınmasına rağmen süre bulamadı.

YENİ ORDUSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ

Karşıyaka, ligde cumartesi günü Yeni Orduspor'la oynayacağı iç saha maçında büyük ihtimalle taraftarından yoksun olacak. Bu sezon kötü ve çirkin tezahürat yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 kez ceza alıp seyircisiz oynama sınırına gelen Karşıyaka, iç sahadaki son Bergama Belediyespor maçındaki küfürlü tezahüratlar nedeniyle kurula sevk edildi. PFDK'nın Karşıyaka'ya seyircisiz oynama cezası vermesi bekleniyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)