Karşıyaka yakın takipte

Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar'ın ekibi, liglerdeki Play-Off etabında transfer listesinde yer alan isimlerin son durumlarını gözlemledi.

Karşıyaka'da futbol şube yönetimi de 2'nci Lig'de pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bodrumspor ile Teco Karacabey Belediyespor arasında oynanan final maçını izledi.

Takıma ilk 11'de direkt oynayacak birkaç nokta takviye yapıp, kadroya gelecek vaad eden gençleri de kazandırmak isteyen İzmir temsilcisinde dış transfer önümüzdeki günlerde başlayacak.

DHA