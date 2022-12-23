Karşıyaka Voleybol, Çanakkale Belediyespor’a konuk oluyor

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında Çanakkale Belediyespor’a konuk olacak. Müsabaka yarın Anafartalar Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Karşıyaka Voleybol; ligde 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Çanakkale Belediyespor ise 1 galibiyet, 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadeleye İzmir temsilcisi 2 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, Çanakkale Belediyespor ise 5 maçlık kazanamama serisine son vermek için parkeye çıkacak. (İHA)