Karşıyaka vitrini yeniledi

Direkt şampiyon olarak üst üste 4'üncü sezonunu geçirdiği 3'üncü Lig'den kurtulmayı hedefleyen Kaf-Kaf, kariyerlerinde daha önce çoğu şampiyonluk ve Play-Off tecrübesi yaşamış isimleri seçti. Transferde Zonguldak Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan orta saha Samican Keskin ve merkez orta saha Sefer Kanıtemiz, Kırşehir Bld'den golcü Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş, Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ı alan Karşıyaka, Fenerbahçe 'den forvet Barış Sungur, Çorumspor'dan stoper Batuhan Demirel ve son gün hamlesi olarak da Menemenspor'dan gurbetçi santrfor Okan Yılmaz'ı kiraladı.

İSKELET KALDI

Karşıyaka, transfer döneminde son yıllarda kadronun iskeletini oluşturan birçok ismi de takımda tuttu. Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Erdoğan, Özgür, Namık Barış, Fatih, Harun, Burak, Caner, Batuhan Kara, Mustafa Çalışkan gibi isimler yeni sezonda da yuvada kaldı.

YASAK 3.2 MİLYON TL

Transfer yasağını açarken kulüpten alacağı bulunan eski futbolcuların bir kısmına tek dönemliğine muvafakatname vermeleri koşuluyla alacaklarının yüzde 25'ini, bir kısmına alacak dosyalarını kapatmaları şartıyla yüzde 50'sini, bir bölümüne de tamamını ödeyen Karşıyaka, borç dosyalarını da eritti. Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamına giren borcunun 3.2 milyon TL civarına düştüğü öğrenildi.

Bu rakamlara henüz hukuki süreçleri süren eski futbolculardan Taha Yalçıner, Murat Akyüz ve Cihan Yılmaz'ın alacak dosyaları eklenmedi. Karşıyaka'nın yasağı kaldırmasına Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin yanı sıra Yaşar Holding, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, taraftar grupları ve bazı eski yöneticiler destek verdi. Alacaklarının tamamını isteyen futbolculara paraları Basketbol Federasyonu gelirleri kanalıyla verildi.

SON DAKİKA TRANSFERİ OĞULCAN

TFF 3’üncü Lig’de transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldıran Karşıyaka, transfer döneminin son saatlerinde sol bek Oğulcan Şahin’i renklerine bağladı. Akşam saatlerinde İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki futbolcu kendisini yeşil-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kariyerinde daha önce Yeşil Bursa, Bandırmaspor ve Düzcespor formalarını giyen futbolcu Kaf-Kaf’ın 12’nci dış transferi oldu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)