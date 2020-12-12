Karşıyaka ve Göztepe evinde

İZMİR, (DHA)

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı son 2 maçı kazanan Karşıyaka yarın evinde Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka 18 puanla 3'üncü sırada, aynı periyotta 5 galibiyet alan Vakıfbank ise 16 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.

Son 2 maçını kazanarak moral bulan Göztepe ise Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi konuk edecek. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 16.00'da başlayacak. Çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden Göztepe 6'ncı sırada, 7 maçta 4 puan toplayan Mehmet Erdem Marmara Akademi ise 10'uncu sırada yer alıyor. Göz-Göz, 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

