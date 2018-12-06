Karşıyaka uzatma dakikalarında puanları kaptı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta genç kadrosuyla son haftalarda yaptığı çıkışla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, bu sezon 4 kez uzatma dakikalarında bulduğu gollerle puan aldı. Kaf-Kaf, 5 maçta ise geriden gelerek hanesine puan yazdırdı. Deplasmanda 3 kez uzatma golleriyle gülen Karşıyaka, 2-2 biten Alibeyköy maçında 90+4. dakikada, yine 2-2 sona eren Kızılcabölük sınavında 90+4'te, 1-1 biten Bergama Belediyespor mücadelesinde 90+2. dakikada ağları sarsıp puana uzandı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2-1 kazandığı son Adıyaman 1954 karşılaşmasında ise galibiyeti getiren golü 90+2. dakika buldu.

Karşıyaka, 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldığı Kemerspor 2003, 2-2 biten Alibeyköy ve Kızılcabölük, 1-1 sona eren Bergama ile 2-1'lik Adıyaman maçlarında yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyip geriden gelerek hanesine puan yazdırdı. Yenik duruma düştükten sonra demoralize olmayıp mağlubiyeti kabul etmeyen Kaf-Kaf'ın altyapı patentli oyuncuları, cumartesi günü Sultanbeyli Belediyepor'a konuk olacak. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Onur ve cezası yüzünden kadroda olmayan Mustafa Aşan'ın döndüğü yeşil-kırmızılılarda eksik bulunmuyor.