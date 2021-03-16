Karşıyaka umut peşinde

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Cenk ve dördüncü sarı kartını gören Harun forma giyemeyecek. Grupta geçen hafta düşme hattındaki Arhavispor'a son dakikada yenilen Karşıyaka, bitime 8 maç kala 33 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Karşıyaka'tan bir maçı eksik olan Çarşambaspor ise 37 puanla Play-Off'un averajla dışında altıncı basamakta bulunuyor. Bu maçın ardından pazar günü de lider Somaspor'a konuk olarak yarıştaki konumunu belirleyecek yeşil-kırmızılılarda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yönetim ve takıma moral yemeği verdi.

DHA