Karşıyaka transferde geç kalmak istemiyor

İkinci yarı öncesi antrenmanlara geçen hafta yeniden başlayan yeşil-kırmızılılarda üst liglerin devre arasına 3'üncü Lig'den 1 hafta sonra girmesi yeni transferlerin gelişini geciktirdi.

Yalnız 2'nci Lig ve 1'inci Lig'den takviye yapmak isteyen Karşıyaka'da henüz takıma katılan yeni futbolcu bulunmazken, birçok ismi gözden çıkaran teknik direktör Ahmet Taşyürek, 16 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi mutlaka santrfor, orta saha, kanat ve stoper transferi istiyor. Karşıyaka, kadrodan elenen isimleri de henüz duyurmadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)