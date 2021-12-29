Karşıyaka, transferde alternatif isimlere yöneldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan yine geçici muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, talip olduğu isimler yüksek ücret isteyince alternatiflere yöneldi. Sivas Belediyespor'dan 31 yaşındaki golcü Timur Kosovalı ve Şanlıurfaspor'dan ayrılan 34 yaşındaki ön libero Ferhat Çulcuoğlu'yla görüşen Kaf-Kaf, iki isim yüksek ücret isteyince beklemeye geçti. Mutlaka santrfor, kanat, 8 numara ve stoper almak isteyen Karşıyaka, Uşakspor'dan 26 yaşındaki golcü Tayyib Kanarya ve Keçiörengücü'nden 24 yaşındaki stoper Mert Özmen'le de transfer görüşmesi yapıyor.

Şimdiye kadar kadrosuna kattığı isim olmayan yeşil-kırmızılı ekip, Çorum FK'dan 22 yaşındaki forvet arkası Kerem Pala ve Ankara Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki sol kanat Erdem Onur Beytaş'ı kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Manisa FK'dan oyuncularla ilgili temas halinde.

Ocak ayından itibaren yeni futbolcuları takıma kazandırmak isteyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerle ilgili listeyi yönetime verdi. Daha önce yeni transferlerden Oğulcan ve Okan'la yollarını ayıran Karşıyaka'da forma şansı bulamayan Batuhan Demirel, Sefer ile kadro dışı olan Alperen gibi yeni futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)