Karşıyaka telafi arıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yendikten sonra evinde Derince Belediyespor'a mağlup olan Karşıyaka, yarın 1922 Konyaspor deplasmanına 3 puan için çıkacak. Konya Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü 15.30'da çalacak.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u eleyerek moral bulan yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen 1922 Konyaspor, grupta ilk 2 maçta yenilgisiz 4 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Erman Güraçar, deplasmanda yine kazanan taraf olup Derince mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.