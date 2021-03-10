Karşıyaka telafi arayacak

Disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Onur ve bahis oynadığı iddia edilen Battal'ın sözleşmelerini fesheden, Burak ve Anıl'ın da ameliyat olduğu yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ile Cenk maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Grupta 8'inci basamaktaki Karşıyaka'nın 33, 16'ncı Arhavi'nin ise 17 puanı var. İzmir temsilcisi son olarak Çatalcaspor'la evinde 90'ıncı dakikada attığı golle 3-3 berabere kalmıştı. 10 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları zorlu bir periyoda girdiklerini belirten Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Arhavi'de kazanıp çıkış başlatmak istediklerini söyledi.

DHA