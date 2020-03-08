Karşıyaka tekrar çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta deplasmanda son dakika yediği golle lider Kocaelispor'a 3-2 mağlup olan Karşıyaka, yarın Ağrı 1970'i konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı Emre Yüksel yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi.

Grupta son 8 hafta öncesi 41 puanla Play-Off hattında bulunan Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Ağrı 1970 karşılaşması bizim için olmazsa olmaz maçı. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artık telafisi olmayan haftalara girdik. Buralara kolay gelmedik, ilk 5 içinde kalmak istiyoruz. Oyuncularımız büyük emek veriyor. Çok çalışıyoruz ve bunun karşılığını alacağımızı biliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Görkem, Özgür, Hakan