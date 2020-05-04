Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç: Tarihi fırsat

Coronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri ara verilen futbolda liglerle ilgili kararın yarın netleşmesi beklenirken TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, Futbol Federasyonu'nun önünde tarihi bir fırsatın olduğunu söyledi. TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki birçok kulübün başkanı sezonun geri kalan kısmının oynanmayıp küme düşmenin kaldırılmasını, lider takımların üst lige alınarak play-offların tek maç üzerinden oynanmasını isterken, her türlü senaryoya hazır olduklarını dile getiren Tolungüç, "Zaten 5'er kişilik gruplarla antrenmanlara başladık. Ligin kalanı oynanırsa da yalnız play-off yapılırsa da sahada olacağız. Ancak bu süreç liglerle ilgili karar alınması için fırsat" dedi.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da önerdiği gibi 2'nci Lig'de bir grup daha oluşturulması gerektiğini söyleyen Tolungüç, "Gerekli tesis, saha ve altyapı kriterlerine sahip kulüpler 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e alınmalı. 3'üncü Lig ise bölgesel düzeyde oynanıp kulüpler sınırlanmış bütçelerle mali yükten kurtarılmalı. Ben 3'üncü Lig'de ilk kez çalışıyorum ve deplasmanlara gittiğimizde birçok yerdeki sahaların, tesislerin halini gördüm. Süper Lig kulüplerinin sürekli dövizle borçlanıp batma aşamasına geldiği, alt liglerde gelirin az olduğu ülkemizde futbolun geleceğini daha çok öze dönüp radikal kararlar alarak kurtarabiliriz" diye konuştu.

Lig kaldığı yerden oynanırsa tüm takımların sezon başı gibi yeniden hazırlık sürecine başlayacağını belirten Tolungüç, "Herkes formunu, maç kondisyonunu kaybetti. Uzun bir hazırlık dönemi gerekiyor" dedi.

DHA