Karşıyaka tedbir alacak

Karşıyaka'da teknik direktör Aytekin Sümbül, iç sahada iyi oynadıkları maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirterek tedbir alacaklarını söyledi.

Geçen hafta öne geçtiği Erokspor maçını 3-1 kaybeden yeşil-kırmızılı ekipte takımın hırsı, savaşma ruhu ve enerjisinden çok memnun olduğunu söyleyen Sümbül, "İç sahada kaybettiğimiz Düzcespor ve Erokspor maçlarında özellikle ikinci yarılarda çok iyi oynayıp puan alamadık. Erok önünde 80'inci dakikaya kadar oyunu forse ederken yüzde yüz faul olan bir pozisyondan gol yiyip üzerine 10 kişi kaldık. Böyle puan kayıpları can yakıyor, iç acıtıyor" dedi.

Futbolun adaleti olmadığını dile getiren genç teknik adam, "Birçok pozisyon harcadık. Bir anlık dikkatsizlikten golü yedik ve eksik kaldık. Özellikle ilk yarının ve ikinci yarının son bölümünde yediğimiz gollere karşı önlem alacağız. Kazanma hırsıyla mağlup oluyoruz. Bu konuda takım olarak tecrübe kazanmalıyız. Daha dikkatli, tedbiri elden bırakmadan oynayıp enerjimizi skora yansıtacağız" şeklinde konuştu.

Bu hafta cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Onur'un forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılılarda Aytekin Sümbül, "Eksiklerimiz var ama sahaya 11 kişi çıkacağız. Yerlerine görev yapan futbolcularımız arkadaşlarını aratmayacak. Futbolun doğasında sakatlık ve cezalar var" dedi.