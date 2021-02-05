Karşıyaka taraftarını üzdü

Grupta 29 puanda kalarak 7'nci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, 3 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'de ilk defa arka arkaya 4 maçı puansız geçti. Kaf-Kaf, 1 puan çıkardığı son 5 müsabakada sadece 2 kez gol atmayı başarabildi.

Teknik direktör Soner Tolungüç'ün görevden ayrılmasının ardından yeni teknik adamı belirleyemeyen başkan Turgay Büyükkarcı'nın arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Büyükkarcı'nin ilk etapta Elvir Baliç, Hasan Şaş, Ümit Davala gibi genç çalıştırıcıları gündemine aldığı ancak bu isimlerle anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu arada menajerler son olarak Pazarspor'u çalıştıran Cafer Aydın ismini yönetime önerdi.

DHA