Karşıyaka taraftarından yoksun olacak

Bu sezon iç saha maçlarında 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 karşılaşmayı seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, 1 yıl sonra ilk kez boş tribünler önünde maç yapacak. Karşıyaka, iç sahada son olarak geçen sezon 29 Nisan 2018'deki Fethiyespor maçını seyircisiz oynadı. Son 4 hafta öncesi 43 puanla Play-Off barajının 3 puan gerisinde bulunan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, taraftarın büyük desteğinden mahrum olmalarına rağmen futbolcularının aynı hırsla sahaya çıkarak kazanacaklarını söyledi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)