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Karşıyaka taraftarından stat çıkarması

Karşıyaka taraftarından stat çıkarması

02 Ağustos 2019, Cuma 13:23
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Karşıyaka taraftarından stat çıkarması

 

İZMİR, (DHA)

İZMİR'de Göztepe ve Alsancak'ta yapılacak yeni stadyumların inşaat çalışmaları sürerken, yıllardır açılan davalar nedeniyle yapımına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı için yeşil-kırmızılı taraftalar harekete geçti. Karşıyaka Çarşı grubunun tribün lideri Taner Ütüklerli, yasal engellerin ortadan kalkmasını istediklerini belirterek konuyla ilgili önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret edeceklerini söyledi. 

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 107 yıllık bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Ütüklerli, "Ülkenin ve kentimizin her takımına layık statlar yapılırken, Atamızın ay-yıldızla onurlandırdığı kulübümüzün de artık bir stadı olması ve Karşıyaka'ya herkesin sahip çıkması adına İzmir Büyükşehir Başkanlığı'na gidiyoruz. Gerekirse yürüyerek Ankara’ya gideceğiz" mesajı verdi. Karşıyaka'ya yapılması planlanan yeni stadyum için yapılan iki ihale de iptal edilmişti.

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