Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'u 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçları öncesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı takıma, taraftarları sürpriz yaptı. Karşıyakalı taraftarlar ellerinde meşalelerle İzmir'deki son antrenmanını yapan futbolculara destek verdi.

Meşalerlerle geceyi aydınlatan taraftarlar, tezahüratlarla da gecenin sessizliğini bozdu. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlara teşekkür ederek alkışlarla yanıt verdi.

Karşıyaka, yaptığı son antrenmanın ardından Antalya'ya giderek Belediye Derincespor maçı için kampa girecek.

İHA