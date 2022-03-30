Çiğli ve Örnekköy'deki araziler değerlendirildikten sonra başa dönülüp Karşıyaka İlçe Stadı arazisinde karar kılınan, buradaki eski stat, kulüp binası, tenis kortları ve salonun proje kapsamında 7 yıl önce yıkılmasıyla elindeki tesislerden de olan Karşıyaka, somut adım bekliyor. Yapımı Karşıyaka'dan sonra, Karşıyaka İlçe Stadı projesiyle birlikte 2013 yılında, "Ezeli rakiplere ikiz stat" fikriyle gündeme gelen Göztepe Gürsel Aksel Stadı, 2 kez Kaf-Kaf'la aynı tarihlerde ihale edildi.

Haziran 2017'de TOKİ tarafından 219 milyon TL bedelle yapılan ikinci ihale sonrası hızla yükselen 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı, 2 yıldan uzun süre önce 26 Ocak 2020'de kapılarını açtı. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olan stat, 14 Haziran'da A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Litvanya maçına ev sahipliği yapacak. İzmir'in en eski stadı olup Ağustos 2014'te çürük raporuyla kapıları kapatan Alsancak Stadı, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 130 milyon TL maliyetle yeniden yapılıp geçen aralık ayında 7 yıl sonra açıldı. Karşıyaka'nın Ocak 2014 ve Haziran 2017'de TOKİ vasıtasıyla iki kez ihale edilip açılan davalarla iki ihalesi de iptal edilen stadı konusunda ise yılan hikayesi çözülemedi.

Son olarak 3 Temmuz 2021'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katıldığı zirvede yapımının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi kararı verilen statta o tarihten beri yeni ihale tarihi bekleniyor. Stat konusunda daha önce çizilip Ekim 2021'de Büyükşehir Belediyesi'ne verilen avan projeyle ilgili tartışmalar var. Yıllardır stadının yolunu gözleyip bu süreçte futbolda 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka'nın elinde altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra boş bir şekilde atıl durumda kalan stat arazisi ve projenin görselleri kaldı. Aradan geçen yıllar içinde inşaat maliyetlerindeki büyük artış da camiayı projenin geleceği konusunda endişelendiriyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)