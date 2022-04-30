Karşıyaka son iç saha maçında Derincespor karşısında

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 10, numaralı tribün 30, VIP tribün 50 TL olarak açıklandı. Grupta geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Kaf-Kaf, iddiası kalmamasına rağmen 45 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Derincespor ise 55 puanla Play-Off'a kalma yarışı veriyor. Karşıyaka'da taraftarların sosyal medya sayfaları, teknik direktör Erman Güraçar'a çağrı yaparak ligde sezonun son 2 maçında U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan altyapı takımının sahaya sürülmesini istedi.

DHA