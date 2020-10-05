Karşıyaka SK espor, ilk takımını NBA2K21’de kurdu

Ülkemizin önemli spor takımlarından olan Karşıyaka, espor branşına resmen girdiğini açıkladı. Organizasyon ilk takımını NBA2K21’i duyurdu.

05 Ekim 2020, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Karşıyaka SK espor, ilk takımını NBA2K21’de kurdu

Karşıyaka SK espor, espor dünyasına son zamanların popüler oyunu NBA2K21 ile giriş yaptığını resmen açıkladı. Henüz yeni bir oluşum olan İzmir temsilcisinin diğer oyunlarla birlikte de espor arenasında mücadele etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda da ülkemizin önemli spor takımlarından olan GS, FB ve BJK’de NBA takımlarını resmen duyurmuştu.

İşte kadrosu:

Mert “MertOrange” Pekmezci

Hakan “Hako_ALB” Albayrak

Yalçın “q-clamps-p” Akan

Sinan “BabySharkk67” Temel

Metehan “KSK-Metehan” Çetin

Barışcan “bcancetin” Çetin

(PlayerBros)

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