Karşıyaka - Şile Yıldızspor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Karşıyaka, 1922 Konyaspor deplasmanındaki galibiyetin ardından iç sahada Gema Polimer Şile Yıldızspor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu karşılaşmayla yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 8.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluşan Kaf-Kaf, 10 bine yakın yeşil-kırmızılının desteğiyle çıktığı 90 dakikada sayısız gol pozisyonunu harcayıp 1 puana razı oldu. Karşıyaka bu sonuçla grupta 4 hafta sonunda puanını 7 yaparken, İstanbul temsilcisi 4 beraberlikle 4 puana ulaştı.

13’üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici’nin ceza yayından yerden şutu kaleci Süleyman Enes’te kaldı.

16’ncı dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sağ kanattan Namık Barış’ın ortasını Kerem çevirdi, Caner ceza sahasına indirdi, Emre Gemici’nin gelişine şutunu kaleci kornere çeldi.

İlk yarı golsüz bitti.

49’uncu dakikada sağ kanattan Onur Kolay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Emre Gemici’nin kafa şutu yandan auta çıktı.

54’üncü dakikada Emre Gemici’nin ara pasında Onur Kolay’ın dokunduğu top kalecide kaldı.

55’inci dakikada Şile Yıldızspor ceza sahasındaki karambolde kaleci Süleyman Enes önce Onur Kolay’ın, ardından Kerem’in karşı karşıya pozisyondaki şutlarını çıkardı.

69’uncu dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Ceza sahası için sol çaprazından Okan’ın kaleciyi geçen şutunu defans çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalar gol getirmeyince maç 0-0 sonuçlandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Cem Harman, Kaan Yıldızlar

KARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Cenk, Metin, Özgür (Dk. 83 Polat), Caner (Dk. 77 Recep), Mustafa Aşan, Namık Barış, Onur Kolay (Dk. 83 Fatih Taşdelen), Kerem (Dk. 68 Okan), Emre Gemici

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes - Arda, Ali Emre, Mustafa (Dk. 71 Yusuf), Hakkı, Raşit (Dk. 78 Şahin), Saffet Gurur, Barış (Dk. 64 Berat), Süleyman Selak, Emrecan (Dk. 64 Bünyamin), Emre Yucak

SARI KART: Mustafa Aşan (Karşıyaka)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)