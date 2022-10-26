Karşıyaka seriyi sürdürecek

Edirnespor'la oynanan son iç saha maçını da değerlendiren Güraçar, kulübün resmi sosyal medya sayfalarına, "Özellikle iç saha maçlarında erken gol bulmak bizim için çok önemli. Geçtiğimiz maçta erken golün oyuna etkisini hep birlikte gördük. Bu, rakibimizin daha fazla ön tarafa gelip, arkalarında çok büyük boşluklar vermelerine sebep oldu. Bundan faydalanıp birçok pozisyon bulmamıza rağmen bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci golü çok geç bulduk ve maçı erkenden koparamadık" açıklamasını yaptı.

Bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta cumartesi günü 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek Kaf-Kaf'ta Güraçar, "Sezon ilerledikçe hastalık, sakatlık, formsuzluk ve yaş sınırlaması sebebiyle oluşan döngüyü derin kadromuz sayesinde olumlu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu hafta sakatlıkları sebebiyle Kerem'den ve Taha'dan, yaş sınırı nedeniyle Okan'dan ve Fatih Ergen'den faydalanamadık. Fatih Taşdelen ise haslalığı sebebiyle serum tedavisi görerek oynadı. Her geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki atmosferin geliştiğini, takımımız ile muhteşem taraftarımız arasındaki bağın güçlendiğini görüyoruz. Bu da takımımıza çok büyük katkı sağlıyor. Önümüzde yine bir iç saha maçı var. Tüm Türkiye için çok anlamlı bir günde, coşkulu ve tutkulu taraftarımız önünde kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

DHA