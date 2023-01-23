MENÜ

Karşıyaka Selim Dilli'yi transfer listesine ekledi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, dış transferde Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi listesine ekledi.

23 Ocak 2023, Pazartesi 12:36 Son Güncelleme:
- A +
Karşıyaka Selim Dilli'yi transfer listesine ekledi

Trabzonspor altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, Çorum FK'da profesyonel olup Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor , Artvin Hopaspor kulüplerinde de oynadı. 

Merkez orta saha olarak görev yapan Selim, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2 kupa maçına çıkarken, kaldırılan rezerv ligde 2 müsabakada 2 gol attı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Artvin Hopaspor'la Play-Off finali oynayan 8 numara, kariyerinde 2'nci Lig'de 45 karşılaşmada 5 gol atarken, 3'üncü Lig'de 86 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...