Trabzonspor altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, Çorum FK'da profesyonel olup Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor , Artvin Hopaspor kulüplerinde de oynadı.

Merkez orta saha olarak görev yapan Selim, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2 kupa maçına çıkarken, kaldırılan rezerv ligde 2 müsabakada 2 gol attı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Artvin Hopaspor'la Play-Off finali oynayan 8 numara, kariyerinde 2'nci Lig'de 45 karşılaşmada 5 gol atarken, 3'üncü Lig'de 86 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.

DHA