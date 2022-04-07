MENÜ

Karşıyaka şampiyonluk için parkede

Karşıyaka şampiyonluk için parkede

07 Nisan 2022, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
- A +
Karşıyaka şampiyonluk için parkede

İZMİR, (DHA)

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off yarı final etabını 3'te 3'le lider tamamlayan Karşıyaka, yarın Bursa'da başlayacak final etabında şampiyonluk mücadelesi verecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek final müsabakaları sonunda yeşil-kırmızılılar 4 takım içinde ilk 2 sırayı alarak Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ter dökecek. Kaf-Kaf ilk maçında saat 14.30'da Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü İlbank'la pazar günü ise Çukurova Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak 2010-11 sezonunda yer aldığı Sultanlar Ligi'ne 11 yıl aradan sonra dönmeyi hedefleyen Karşıyaka, bu sezon 6'ncı kez Play-Off'a kalmayı başardı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ve 19 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisi taraftarının da desteğiyle hedefe ulaşmak istiyor. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka'ya yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...