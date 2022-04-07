Karşıyaka şampiyonluk için parkede

İZMİR, (DHA)

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off yarı final etabını 3'te 3'le lider tamamlayan Karşıyaka, yarın Bursa'da başlayacak final etabında şampiyonluk mücadelesi verecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek final müsabakaları sonunda yeşil-kırmızılılar 4 takım içinde ilk 2 sırayı alarak Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ter dökecek. Kaf-Kaf ilk maçında saat 14.30'da Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü İlbank'la pazar günü ise Çukurova Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak 2010-11 sezonunda yer aldığı Sultanlar Ligi'ne 11 yıl aradan sonra dönmeyi hedefleyen Karşıyaka, bu sezon 6'ncı kez Play-Off'a kalmayı başardı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ve 19 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisi taraftarının da desteğiyle hedefe ulaşmak istiyor. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka'ya yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.