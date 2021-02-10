Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kazanarak lider Edremit'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 36 puanlı Karşıyaka, şampiyonluk hedefine kilitlendi. Grupta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda evinde 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Play-Off yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Asbaşkan İlter Köseoğlu, "Çanakkale ve İstanbul BŞB galibiyetleriyle rakiplerimize bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ekip olarak çok çalışıyoruz. Tüm takım inanmış durumda. Finallarde de rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele edebilmemiz için nokta atışı transfer yaptık. Kübalı oyuncumuz Lianma Flores pazar günü Karşıyaka'da olacak ve Göztepe maçında sahaya çıkacak" dedi.



