Karşıyaka, şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilerek art arda 3'üncü mağlubiyetini alan 29 puanlı Karşıyaka, ağır darbe yedi. Maçın ardından teknik direktör Soner Tolungüç'ün istifasıyla sarsılan yeşil-kırmızılılar, zirvenin 9 puan gerisine düşerek direkt şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye atan Kaf-Kaf'ta kırmızı kart gören sağ bek Anıl'ın cezalı duruma düşmesi ve stoper Metin'in sakatlanması keyifleri iyice kaçırdı.

Ayak tendonundan sakatlanan Metin'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Yeşil-kırmızılılarda stoper Cenk ve ön libero Arif'in cezalarını tamamlaması teselli oldu. Bu arada teknik patron Soner Tolungüç'le bir araya gelip deneyimli çalıştırıcının sözleşmesini feshedecek Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Başkan Büyükkarcı'nın yeni teknik adam seçimi konusunda aceleci davranmayacağı ifade edildi.

Karşıyaka, 4 Şubat'ta Esenler Erokspor'a konuk olacak.