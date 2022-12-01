TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 8 puan gerisine düşmesinin ardından Erman Güraçar ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Bu ayrılıktan sonra harekete geçen yeşil-kırmızılı camia, 47 yaşındaki teknik direktör Selahaddin Dinçel’le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Dinçel, teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Afyonspor’da başladı. Daha sonra Dinçel, Turgutluspor, Torbalıspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Menemenspor, Pazarspor, Kocaelispor, Kırşehirspor, Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ve son olarak da Nevşehir Belediyespor’u çalıştırdı.Selahaddin Dinçel, 2013 yılında Aydınspor’u, 2019’da Kırşehir Belediyespor’u, 2020’de Kocaelispor’u ve 2022 yılında da Fethiyespor’u TFF 3. Lig’den, 2. Lig’e çıkarma başarısı gösterdi.

İHA