Karşıyaka rotayı çizecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkış yakaladıktan sonra Sultanbeyli Belediyespor deplasmanındaki mağlubiyetle fren yapan Karşıyaka, ilk yarının son haftasında sıralamadaki yerini belirleyecek.

Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda Elaziz Belediyespor'u ağırlayacak yeşil-kırmızılılar, 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, Play-Off hattındaki Kızılcabölükspor'un 4 puan gerisinde, düşme hattında yer alan Pazarspor'un ise 5 puan üzerinde bulunuyor.

Sezona kötü başlayıp ilk 8 haftayı düşme hattında son sırada geçmesinin ardından toparlanan Karşıyaka, Elaziz'i yenerse devreye Play-Off yarışında girecek. İzmir temsilcisi 19 puandaki rakip karşısında olası bir mağlubiyet durumunda ise alt sıralarda kalacak. Tüm hesaplarını taraftarı önünde kazanma parolasıyla yapan yeşil-kırmızılılarda cezalı Hakan Kuş'un yerine ileri uçta gol umudu Bartu Umut olacak. Kadroda başka eksik futbolcu yer almıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)