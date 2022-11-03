Karşıyaka revire döndü

Yeşil-kırmızılılarda takımın 3 önemli ismi sakatlandı. İlk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Onur Kolay'ın adalesinde meydana gelen ikinci derece yırtık nedeniyle 1 ay, kaburgasında çatlak meydana gelen takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Son 2 haftada 11'e dönen İhsan Furkan'ın da omzunda sakatlık bulunuyor. Kerem'in daha önce çapraz bağlarından sakatlandığı Karşıyaka'da orta sahadaki 4 önemli eksik nedeniyle bu hafta son dönemde kadroya giremeyen Okan ve Fatih Ergen, ilk 11'e dönecek. Kaleci Yunus'un da kırmızı kart cezalısı olduğunu İzmir temsilcisi, grupta pazar günü Yomraspor deplasmanına birçok eksikle çıkacak.

DHA