TFF 3. Lig 2. Grup'ta Düzcespor deplasmanında galibiyeti 86. dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp 1-1'lik beraberliğe razı olan Karşıyaka, puana sevinemedi. Zorlu deplasmana cezalı olan ön liberolar Arif ve Fatih ile arka adalesindeki sakatlığı nükseden kanat oyuncusu Doğukan'dan yoksun çıkan yeşil-kırmızılı ekip eksiklerine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son 9 maçta yalnız 1 kez yenilen, grupta üst üste 3. beraberliğini alan Kaf-Kaf, düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı korurken Play-Off barajıyla farkı azaltma fırsatını ise tepti.

Galibiyeti kaçırdıklarına çok üzüldügünü söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Kazanacağımıza çok inanıyorduk. Maç boyunca birçok pozisyona girdik. Geçen hafta olduğu gibi bu maçta da ilk yarıda net penaltımız es geçildi. Hakan 80. dakikada girdiği pozisyonu değerlendirse skoru 2-0'a getirecektik. Her puan çok değerli ama ben açıkçası 1 puana sevinemedim. Takım olarak iyi bir seviyeye geldik. Eksikler bizim için sorun olmuyor. Takımda 3 önemli eksiğimiz olmasına rağmen tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti. Düzce gibi uzak bir deplasmanda bizi yalnız bırakmayan, itici gücümüz olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kaçırdığımız 3 puanı bu hafta Kemerspor deplasmanında alacağız" dedi.

HARUN'DAN FEDAKARLIK

Karşıyaka'da Düzcespor deplasmanında rakibin krampon darbesiyle dizinden sakatlanan Harun, buna rağmen oyundan çıkmadı. Genç futbolcu maç sonrası dizinin halini sosyal medya hesabında, "Savaşmaya devam" mesajıyla paylaştı. Kaf-Kaf'ta arka adalesindeki sakatlığı nükseden Doğukan'ın durumu da hafta içi netleşecek.