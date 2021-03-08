Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak evinde Çiftlikköy Belediyespor'u 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Karşıyaka, normal sezonun bitimine 4 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 yenilgi alarak iddiasını gösteren yeşil-kırmızılılar, kalan 4 haftada Mehmet Erdem Marmara Akademi (D), Büyükçekmece Voleybol Akademi, Vakıfbank (D) ve Edremit Belediyesi Altınoluk'la karşılaşacak.

Ligde 16'şar galibiyet alan lider Edremit ve Karşıyaka ilk 4'ü garantilerken, 15 galibiyeti bulunan üçüncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor da ilk 4'ü büyük oranda garantiledi. Grupta 11'er galibiyet alan Vakıfbank ve Çanakkale Belediyespor son Play-Off biletini kapmak için mücadele verecek. A ve B Grubu'nda ilk 4'te yer alacak 8 takım tarafsız sahada oynanacak yarı finallere katılacak. İki grupta oynanacak yarı finalde ilk 2'de yer alacak 4 takım finale adını yazdıracak. (DHA)